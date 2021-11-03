В Хабаровском крае введут локдаун из-за коронавируса

В Хабаровском крае закроют алкомаркеты и введут локдаун. Об этом рассказал заместитель главы правительства региона Евгений Никонов.

По его словам, с 4 по 12 ноября прекратят работу торговые центры, алкогольные магазины и развлекательные объекты. Систему QR-кодов, которая должна была начать действовать с 20 ноября в фитнес-клубах и кафе, введут раньше этого срока и в расширенном виде.

«С 13 числа вводятся QR-коды в торговых центрах, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, бассейнах, на междугороднем общественном транспорте», - приводит «Говорит Москва» слова чиновника.

Никонов добавил, что антивирусные ограничения ужесточат сразу в нескольких крупных городах региона, но в каких именно - он не уточнил.