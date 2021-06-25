В Минздраве заявили о поставке дополнительной партии вакцин от COVID-19 в Хабаровский край

В Хабаровский край будет направлена дополнительная партия вакцин от коронавируса - в регионе наблюдается дефицит препарата. Об этом заявил глав Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Компания-оператор, обеспечивающая доставку, сегодня наращивает эти объемы поставки. В 8 утра мы проводили с ними очередную сверку по доставке в регионы, где остро нуждаются, в частности, это Хабаровский край», - цитирует РИА Новости слова министра.

Ранее сообщалось, что из-за высокого спроса и недостатка препарата для впервые прививающихся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от COVID-19.