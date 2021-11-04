Руководители авиакомпании могли находиться на борту разбившегося под Иркутском Ан-12

Гендиректор авиакомпании «Заполярье» Юрий Володин и его первый заместитель Олег Вишнев могли находиться на борту самолета Ан-12, который потерпел крушение в среду, 3 ноября, в Иркутской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к руководству авиаперевозчика.

«Предположительно, они (гендиректор и его первый зам - прим. ред.) находились на борту», - сообщил собеседник агентства.

Ранее на заседании комиссии по ликвидации ЧС губернатор Игорь Кобзев назвал фамилии Володина и Вишнева в числе тех, кто находился на борту разбившегося лайнера, однако глава региона не назвал их должности. Помимо этого, Кобзев в сообщении на своей странице в Instagram упомянул, что в самолете находились два представителя авиакомпании.

Стоит отметить, что в настоящий момент нет официальной информации, о том, что руководство «Заполярья»находилось на борту разбившегося Ан-12.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», совершавший перелет из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, исчез с радаров в среду в 14:45 по московскому времени. Позже лайнер нашли в семи километрах от Иркутска возле населенного пункта Пивовариха. На борту судна находились девять человек, никому из них выжить не удалось. Среди версий трагедии следователи рассматривает ошибку пилотирования, неблагоприятные погодные условия, а также техническую неисправность самолета.