Очевидец рассказал о первых минутах после падения Ан-12

После падения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области разбушевалось сильное пламя, а на дороге вблизи места крушения стоял очень интенсивный запах керосина. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал очевидец авиакатастрофы Олег Кочановский.

По словам мужчины, он живет неподалеку и выехал на дорогу, возле которой в лесистой местности упал самолет, немногим позже самого происшествия.

«Когда ехали, увидели пожарную машину. Сначала не обратили внимания. Чат поселка есть, где сказали, что упал самолет. Соответственно, мы действительно почувствовали запах керосина, и увидели уже пламя. Нам навстречу поехали машины скорой помощи, пожарные машины, сотрудники Госавтоинспекции... Сначала думали, что это все-таки пассажирский самолет, потому что действительно пламя было очень сильное, запах керосина нереальный», - рассказал Кочановский.

Собеседник считает, что причиной крушения Ан-12 могли стать неблагоприятные погодные условия - вечером внезапно пошел сильный снег.

«Погода действительно подвела, потому что не было нигде (прогноза осадков. - Прим.ред.), тот же телефон показывал, что сегодня снега не будет, такой пурги. Она началась резко вечером, снегопад обильный... Возможно, что это было основной причиной, не был готов (экипаж. - Прим.ред.) к такой погодной обстановке», - пояснил он.

Кочановский полагает, что жертв катастрофы могло быть больше. Причина, по его словам, в том, что аэропорт находится в черте города, очень близко к жилым домам и вопрос о том, что это небезопасно, поднимался уже неоднократно.

«Аэропорт, он очень близко... Находится в черте города, летают самолеты, садятся самолеты - все это слышно, все это чувствуется каждый день. Проблема эта на самом деле давно поднималась, что аэропорт нужно переносить в городе Иркутске, потому что это очень опасно... Те, кто летел на этом самолете... возможно, что они на самом деле уберегли от более серьезной катастрофы, которая могла бы быть в этом районе, потому что они буквально упали очень и очень рядом с жилыми домами», - подчеркнул он.

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 (14.45 мск) при заходе на посадку в районе населенного пункта Пивовариха в семи километрах от Иркутска. Перед этим экипаж запросил уход на второй круг. Позже стало известно о падении воздушного судна, на месте обнаружили тела шести членов экипажа. Предполагается, что всего на борту самолета было семь человек. Жертв и разрушений на земле нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, ведутся следственные действия.