Президента Чехии перевели в обычную палату из реанимации

Президент Чехии Милош Земан был переведен в обычную палату из реанимации Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке.

«В связи с улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана, лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату», - отметила Зинке.

Президент находится на лечении в госпитале с 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. Лечащий врач Земана Мирослав Заворал отказался говорить о диагнозе своего пациента без его согласия. Тогда же он объявил, что 77-летний президент был переведен в палату интенсивной терапии. Позднее врачи установили диагноз Милоша Земана. Оказалось, чешский глава страдает печеночной энцефалопатией.

