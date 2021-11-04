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Президента Чехии перевели в обычную палату из реанимации

Елизавета Потейчук
13:41 04.11.2021
Главу Чехии перевели из реанимации в обычную палату в ЦВГ в связи с улучшением состояния.
Президента Чехии перевели в обычную палату из реанимации
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Президент Чехии Милош Земан был переведен в обычную палату из реанимации Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке.

«В связи с улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана, лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату», - отметила Зинке.

Президент находится на лечении в госпитале с 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. Лечащий врач Земана Мирослав Заворал отказался говорить о диагнозе своего пациента без его согласия. Тогда же он объявил, что 77-летний президент был переведен в палату интенсивной терапии. Позднее врачи установили диагноз Милоша Земана. Оказалось, чешский глава страдает печеночной энцефалопатией.
 

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