Врачи установили диагноз президента Чехии Милоша Земана
Президент был госпитализирован 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем.
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Чешский президент Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией. Об этом пишет Denik N со ссылкой на источники в окружении главы государства.
«Это является серьезным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью. Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени», - пишет издание.
Ранее Милош Земан был госпитализирован утром 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. Врачи смогли стабилизировать состояние президента. Сейчас политик находится в одной из палат Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге.