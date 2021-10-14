В стране и мире Врачи установили диагноз президента Чехии Милоша Земана Кира Карон Президент был госпитализирован 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. © Фото: Michal Krumphanzl, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Чешский президент Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией. Об этом пишет Denik N со ссылкой на источники в окружении главы государства. «Это является серьезным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью. Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени», - пишет издание. Ранее Милош Земан был госпитализирован утром 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. Врачи смогли стабилизировать состояние президента. Сейчас политик находится в одной из палат Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика