СМИ: Земана поместили в палату интенсивной терапии
Лечащий врач главы государства не стал называть диагноз своего пациента.
© Фото: Jiri Ovcacek, Twitter, Globallookpress
Президент Чехии Милош Земан помещен в палату интенсивной терапии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление лечащего врача политика.
Отмечается, что медик отказался называть диагноз президента, поскольку тот не давал на это согласие.
Ранее чешские СМИ сообщили, что Милош Земан был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. Главу государства, по данным журналистов, привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии.