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СМИ: Земана поместили в палату интенсивной терапии

Роман Захаров
15:19 10.10.2021
Лечащий врач главы государства не стал называть диагноз своего пациента.
СМИ: Земана поместили в палату интенсивной терапии
© Фото: Jiri Ovcacek, Twitter, Globallookpress
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Президент Чехии Милош Земан помещен в палату интенсивной терапии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление лечащего врача политика.

Отмечается, что медик отказался называть диагноз президента, поскольку тот не давал на это согласие.

Ранее чешские СМИ сообщили, что Милош Земан был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. Главу государства, по данным журналистов, привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии.

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