СМИ: Земана поместили в палату интенсивной терапии

Ранее чешские СМИ сообщили, что Милош Земан был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге . Главу государства, по данным журналистов, привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии.

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