СМИ: президента Чехии Земана госпитализировали

Чешского президента Милоша Земана в воскресенье госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Об этом сообщает телеканал CNN Prima News.

«Вскоре после окончания встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля», - говорится в сообщении ТВ.

В сентябре этого года в Центральном военном госпитале Праги сообщили об очередной госпитализации 77-летнего президента Чехии Милоша Земана.

При этом врачи не исключили, что госпитализация может оказаться длительной. Перед этим чешский лидер уже наблюдался у врачей госпиталя во время восстановительной терапии.

Отметим, у Земана были диагностированы невропатия ног и сахарный диабет.

Милош Земан - президент Чехии с 2013 года. С 1993 по 2001 годы возглавлял Чешскую социал-демократическую партию.