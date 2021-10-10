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СМИ: президента Чехии Земана госпитализировали

Виктория Ивашечкина
14:15 10.10.2021
В сентябре у 77-летнего политика диагностировали невропатию ног и сахарный диабет.
СМИ: президента Чехии Земана госпитализировали
© Фото: Michal Krumphanzl, CTK, Globallookpress
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Чешского президента Милоша Земана в воскресенье госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Об этом сообщает телеканал CNN Prima News. 

«Вскоре после окончания встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля», - говорится в сообщении ТВ.

В сентябре этого года в Центральном военном госпитале Праги сообщили об очередной госпитализации 77-летнего президента Чехии Милоша Земана.

При этом врачи не исключили, что госпитализация может оказаться длительной. Перед этим чешский лидер уже наблюдался у врачей госпиталя во время восстановительной терапии.

Отметим, у Земана были диагностированы невропатия ног и сахарный диабет. 

Милош Земан - президент Чехии с 2013 года. С 1993 по 2001 годы возглавлял Чешскую социал-демократическую партию.

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