Спасатели рассказали, что происходит на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Телеканал «Звезда» опубликовал новые кадры с места крушения Ан-12 в Иркутской области. На фотографии - искореженный и сгоревший корпус самолета.

Спасательные работы продолжаются. Как рассказали «Звезде» в координационном центре поиска и спасения Сибирского авиационно-спасательного центра, обнаружены тела двоих погибших.

«Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", вылетал из аэродрома Якутск на Иркутск. При заходе на посадку уходил на второй круг. На экране радара пропала отметка, перестал выходить на связь. Обнаружили его на удалении пяти километров от Иркутска. Самолет горит, все в дыму», - сообщил начальник центра Виктор Дрегер.

В то же время РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что на месте крушения найдены останки пяти погибших. По уточненной информации МЧС России, на борту находилось семь человек. Среди них, как сообщает Sputnik Беларуси, были граждане РФ, Белоруссии и Украины.