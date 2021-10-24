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В Голливуде рассказали о непростительной ошибке Болдуина на съемочной площадке

Анна Назайкина
11:14 24.10.2021
Ранее стало известно, что знаменитый голливудский актер застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок вестерна.
В Голливуде рассказали о непростительной ошибке Болдуина на съемочной площадке
© Фото: alecbaldwininsta, Instagram
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В ходе съемок фильма с участием знаменитого голливудского актера Алека Болдуина было допущено три ошибки, в результате чего и произошла трагедия с кинооператором Галиной Хатчинс. Об этом в эфире телеканала CNN заявил эксперт по оружейному реквизиту, каскадер Стив Вульф.

«Были допущены как минимум три ошибки. Неправильное оружие, не те патроны, а также имело место неправильное использование оружия. Все вокруг отходят, а вы ни на кого его не направляете, так что даже если вы стреляете из гранатомета, вы никого не убьете. То, что оружие было направлено на человека, непростительная ошибка», — сказал специалист.

Ранее СМИ узнали, что съемочная группа в ходе съемок фильма «Ржавчина» с участием актера Алека Болдуина сталкивалась с внутренними разногласиями. Сообщалось, что за несколько часов до роковой стрельбы, в ходе которой Болдуин случайно выстрелил в кинооператора и режиссера, несколько человек покинули площадку в знак протеста против условий труда.

Кроме того, оказалось, что Ханна Рид, которая отвечала за обращение с оружием в ходе съемок с Болдуином, является новичком. Данный фильм был для нее вторым проектом по счету. Ранее в роли оружейника она пробовала себя в фильме «Старый путь» с Николасом Кейджем.

Напомним, что несколько дней назад на съемочной площадке в США произошел трагический инцидент. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер картины уже выписан из больницы.

Сам Болдуин впоследствии заявил, что его «сердце разбито». Он выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что находится в постоянном контакте с ними. Актер добавил, что сейчас он активно сотрудничает со следствием, чтобы выяснить, как могла произойти трагедия.

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