Супруга Алека Болдуина впервые высказалась о трагедии на съемочной площадке

Супруга актера Алека Болдуина Хилария спустя несколько дней после того, как стало известно, что ее муж случайно застрелил женщину-оператора на съемочной площадке фильма «Ржавчина», нашла в себе силы и отреагировала на трагедию в Instagram.

«Мое сердце с Галиной. С ее мужем. С ее сыном. С их семьей и их родственниками. И с моим Алеком. Это очень печально, и "не найти таких слов", которыми можно было бы выразить шок и боль от такого трагического инцидента. Сердце разбито. Потеря. Поддержка», - написала жена актера, поместив публикацию на черный фон.

Напомним, два дня назад в Голливуде состоялись похороны оператора Галины Хатчинс, которая случайно погибла от настоящей пули, непонятно по какой причине оказавшейся в оружии для съемок от реквизиторов кинофильма. Алек Болдуин лично присутствовал на траурной церемонии в Санта-Фе, где также находились муж и сын 43-летней погибшей украинской женщины, уроженки Украины.

В семье самой инструктора по йоге Хиларии и Алека Болдуина - шестеро детей, три дочери и четверо сыновей. Старшему ребенку - восемь лет, а младшем не исполнилось еще и года. При этом у Алека также есть еще и 26-летняя старшая дочь Айрленд Болдуин от первого брака с актрисой Ким Бейсингер.