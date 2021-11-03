Путин в Сочи обсудит передовые вооружения и проведет совещание с Совбезом

Сегодня в Сочи пройдет заключительное совещание в серии встреч оборонной тематики с участием президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи глава государства обсудит оснащение армии передовыми вооружениями и проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня будет тема, связанная с оснащением наших вооруженных сил новыми передовыми видами вооружений», - сказал представитель Кремля.

Ранее Путин обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправку военных медиков в регионы для борьбы с COVID-19. Также президент поручил министру продолжить работу по возведению военных госпиталей.

Накануне Путин провел с оборонное совещание по разработке и использованию беспилотников в армии.

В Сочи проходит очередная серия встреч главы государства с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, предыдущая серия таких встреч состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.