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Путин в Сочи обсудит передовые вооружения и проведет совещание с Совбезом

Андрей Аркадьев
12:55 03.11.2021
Какие конкретно темы будут обсуждаться на этом мероприятии, не уточняется.
Путин в Сочи обсудит передовые вооружения и проведет совещание с Совбезом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в Сочи пройдет заключительное совещание в серии встреч оборонной тематики с участием президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи глава государства обсудит оснащение армии передовыми вооружениями и проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня будет тема, связанная с оснащением наших вооруженных сил новыми передовыми видами вооружений», - сказал представитель Кремля.

Ранее Путин обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправку военных медиков в регионы для борьбы с COVID-19. Также президент поручил министру продолжить работу по возведению военных госпиталей.

Накануне Путин провел с оборонное совещание по разработке и использованию беспилотников в армии.

В Сочи проходит очередная серия встреч главы государства с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, предыдущая серия таких встреч состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.

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