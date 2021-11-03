Путин поручил Шойгу продолжить создание военных госпиталей в связи с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу продолжить работу над возведеним военных госпиталей в регионах в связи с распространениям коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Было поручение президента продолжить создание таких госпиталей», - отметил он.

Российский лидер обсудил с главой военного ведомства возможность отправить военных медиков в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом, в ряд территорий специалисты уже направлены.

«В ряд регионов военные медики уже выдвинулись», - сказал представитель Кремля.

Речь о помощи военных гражданскому населению шла вчера на совещании с Министерством обороны, добавил Песков.