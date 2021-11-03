Путин поручил Шойгу продолжить создание военных госпиталей в связи с COVID-19
Глава государства обсудил с главой военного ведомства возможность отправить военных медиков в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом, отметил его пресс-секретарь.
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Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу продолжить работу над возведеним военных госпиталей в регионах в связи с распространениям коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Было поручение президента продолжить создание таких госпиталей», - отметил он.
Российский лидер обсудил с главой военного ведомства возможность отправить военных медиков в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом, в ряд территорий специалисты уже направлены.
«В ряд регионов военные медики уже выдвинулись», - сказал представитель Кремля.
Речь о помощи военных гражданскому населению шла вчера на совещании с Министерством обороны, добавил Песков.