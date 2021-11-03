Путин обсудил с Шойгу отправку военных медиков в регионы для борьбы с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу возможность отправить военных медиков в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ряд регионов военные медики уже выдвинулись», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, речь об отправке военных медицинских специалистов в регионы, где наблюдается сложная ситуация с распространением COVID-19, шла накануне, на совещании с представителями Министерства обороны РФ.

Также глава государства поручил Шойгу продолжить работу по возведению военных госпиталей.