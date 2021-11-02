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Разработка БЛА и противостояние дронам: о чем говорил Путин на совещании в Сочи

Андрей Аркадьев
Павел Ремнев
18:13 02.11.2021
На вооружении в российских войсках сейчас числится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Бочаровом Ручье определяют путь, по которому пойдет развитие армии, - какие рода войск будут совершенствовать в первую очередь. Сегодня, впервые за долгое время, президент говорит прямо, на весь мир, на что в ближайшем будущем сделают ставку наши Вооруженные силы.

«Добрый день, уважаемые коллеги, мы продолжаем с вами работу, и сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации», - сказал президент.

Современные Вооруженные силы сейчас уже нельзя представить без беспилотных аппаратов - воздушных, наземных и подводных. Уже очевидно, куда дальше пойдет их развитие. Возможности искусственного интеллекта будут расширяться, в России уже разработаны воздушные беспилотники, которые могут управлять роем небольших дронов, а подводные автономные аппараты двигаются настолько быстро и глубоко, что их очень сложно перехватить средствами, которые есть в распоряжении самых современных армий мира.

Российские Вооруженные силы должны быть готовы сами к подобным атакам, ведь беспилотные аппараты все чаще используют террористы. Это могут подтвердить расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» на авиабазе Хмеймим в Сирии, которые отразили последнюю атаку дронов в конце сентября.

«Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в Вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно», - подчеркнул Путин.

Самый большой, но вместе с тем самый незаметный для радаров российский беспилотник - летающее крыло, комплекс С-70 «Охотник». Военные отработали его взаимодействие в связке с суперсовременным истребителем пятого поколения Су 57.

На учениях «Запад-2021» во всех смыслах ударно отработали беспилотники комплекса «Ласточка». Российские дроны с управляемыми ракетами, системами целеуказания и наблюдения «Иноходец» и «Форпост» применяются для поддержки наступающих войск. Для разведки в российских Вооруженных силах активно используют «Орлан-10».

«Сейчас на вооружении у нас находится свыше 2 000 беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки, и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас», - отметил президент РФ.

Военная область использования беспилотных аппаратов намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Речь не только о разведке и нанесении ударов, но и обороне. Защита от современных угроз, таких как гиперзвуковые ракеты, уже невозможна лишь силами классической системы противовоздушной обороны. И все идет к тому, что очень скоро беспилотники самого разного назначения заступят на полноценное боевое дежурство в российских Вооруженных силах.

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