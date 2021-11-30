Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

«Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят. Хотя ни для меня, ни для Путина - это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует», - подчеркнул политик в интервью агентству РИА Новости.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. В поддержку данного решения проголосовало большинство жителей республики.

В начале ноября руководитель Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Крым - это российская территория. По его словам, позиция Белоруссии по территориальной принадлежности полуострова остается неизменной.

Кроме того, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у белорусского лидера Александра Лукашенко уже давно есть действующее приглашение посетить Крым.

Накануне этого Владимир Путин рекомендовал белорусскому лидеру, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе.