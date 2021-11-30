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Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским

Виктория Ивашечкина
18:24 30.11.2021
Ранее в Кремле заявили, что у белорусского лидера уже давно есть действующее приглашение посетить полуостров.
Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

«Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят. Хотя ни для меня, ни для Путина - это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует», - подчеркнул политик в интервью агентству РИА Новости.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. В поддержку данного решения проголосовало большинство жителей республики.

В начале ноября руководитель Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Крым - это российская территория. По его словам, позиция Белоруссии по территориальной принадлежности полуострова остается неизменной.

Кроме того, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у белорусского лидера Александра Лукашенко уже давно есть действующее приглашение посетить Крым. 

Накануне этого Владимир Путин рекомендовал белорусскому лидеру, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе.

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