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Глава МИД Белоруссии назвал Крым российской территорией

Елизавета Потейчук
21:40 10.11.2021
Владимир Макей пояснил, что позиция Белоруссии по Крыму остается прежней.
Глава МИД Белоруссии назвал Крым российской территорией
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Руководитель министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что Крым - это российская территория. По его словам, позиция Белоруссии по территориальной принадлежности полуострова остается неизменной.

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», - заявил Макей в беседе с РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил о «давнейшем приглашении» посетить Крым для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин пригласить в Крым главу белорусского государства.

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