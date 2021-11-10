Глава МИД Белоруссии назвал Крым российской территорией

Руководитель министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что Крым - это российская территория. По его словам, позиция Белоруссии по территориальной принадлежности полуострова остается неизменной.

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», - заявил Макей в беседе с РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил о «давнейшем приглашении» посетить Крым для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин пригласить в Крым главу белорусского государства.