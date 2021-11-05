В стране и мире Песков заявил о «давнейшем приглашении» посетить Крым для Лукашенко Роман Захаров Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин пригласить в Крым Александра Лукашенко. © Фото: Дмитрий Лимонов, Pexels Читайте нас на: У белорусского лидера Александра Лукашенко уже давно есть действующее приглашение посетить Крым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», - сказал Песков в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ Владимир Путин официально пригласить на полуостров Александра Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства. Мероприятие прошло ранее по видеосвязи. Там Лукашенко в шутку сказал, что Путин «все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым... но вот сегодня один уехал». Президент РФ в ответ рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, установленном в Севастополе, к которому он возложил цветы по случаю Дня народного единства, и заверил, что всегда будет рад видеть на российском полуострове белорусского коллегу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика