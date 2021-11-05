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Песков заявил о «давнейшем приглашении» посетить Крым для Лукашенко

Роман Захаров
09:51 05.11.2021
Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин пригласить в Крым Александра Лукашенко.
Песков заявил о «давнейшем приглашении» посетить Крым для Лукашенко
© Фото: Дмитрий Лимонов, Pexels
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У белорусского лидера Александра Лукашенко уже давно есть действующее приглашение посетить Крым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», - сказал Песков в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ Владимир Путин официально пригласить на полуостров Александра Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Мероприятие прошло ранее по видеосвязи. Там Лукашенко в шутку сказал, что Путин «все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым... но вот сегодня один уехал». Президент РФ в ответ рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, установленном в Севастополе, к которому он возложил цветы по случаю Дня народного единства, и заверил, что всегда будет рад видеть на российском полуострове белорусского коллегу.

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