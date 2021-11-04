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Путин пригласил Лукашенко посетить памятник в Севастополе в честь 100-летия окончания Гражданской войны

Иван Линдеманн
19:40 04.11.2021
Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и вечный огонь. Доминантой композиции является женская фигура, символизирующая образ России и матери.
Путин пригласил Лукашенко посетить памятник в Севастополе в честь 100-летия окончания Гражданской войны
© Фото: kremlin.ru
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Владимир Путин рекомендовал Александру Лукашенко, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе.

«Я сегодня нахожусь в Севастополе по случаю Дня народного единства. Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть», - сказал президент России в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Белорусский лидер назвал этот памятник очень важным в день примирения.

«Мне, конечно, хотелось бы и памятник посмотреть. Удивительное чудо, а я историк этого не знал: два брата-близнеца, один за Белую гвардию, другой за Красную воевали. В день примирения это важный памятник», - отметил Лукашенко.

Монумент на побережье Карантинной бухты в Севастополе был открыт в апреле нынешнего года. Он создан Российским военно-историческим обществом. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и вечный огонь. Доминантой композиции является женская фигура, символизирующая образ России и матери. По замыслу она призывает своих сыновей, чьи фигуры находятся у подножия постамента (поручик Белой армии и командир-красноармеец), к примирению.

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