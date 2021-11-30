Армия Минобороны России передаст Монголии авиатехнику и поможет модернизировать аэродромы Также, как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, Россия поможет Монголии с ремонтом бронетанковой техники. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Россия передаст Монголии авиатехнику и поможет модернизировать аэродромы. Об этом договорились начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. «Придаем важное значение двусторонним контактам в военно-технической сфере. Продолжаем выполнение шагов, направленных на развитие вооруженных сил Монголии. В частности, это модернизация аэродромной инфраструктуры, поставка авиационной техники, а также ремонт бронетанковой техники», - сказал Герасимов. Начальник Генштаба отметил и позитивные итоги 12-го заседания рабочей группы по военно-техническому сотрудничество, которое прошло в Петербурге на прошлой неделе. «Мы рассчитываем на поддержку наших инициатив в международной политике и намерены плодотворно работать по всем направлениям военного и военно-технического сотрудничества», - подчеркнул он. Встреча Герасимова и президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха прошла в рамках официального визита начальника Генштаба Вооруженных сил России в Монголию. Также Герасимов поздравил монгольских военных с Днем независимости Монголии. Военное сотрудничество России и Монголии выражается и в совместных учениях. Таким стали, например, учения «Селенга-2021», завершившиеся в октябре этого года. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика