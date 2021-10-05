Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по «противнику» на учениях «Селенга-2021»

Артиллерийские подразделения России и Монголии впервые использовали разведывательно-огневой контур при нанесении массированного удара по условному противнику. Мероприятие состоялось на полигоне Дойтын Ам в рамках учений «Селенга-2021».

Для решения задачи была создана артиллерийская группа, состоящая из нескольких дивизионов. Результаты поражения целей «противника» контролировались с помощью БПЛА – аппараты передавали данные для корректировки огня на командный пункт в режиме реального времени.

Также мотострелки и танкисты России и Монголии совместно отработали задачи ведения наступательных и разведывательных действий. Подразделения ПВО уничтожили летательные аппараты противника огнем зенитных самоходных установок «Шилка» и зенитных установок ЗУ-23-2, после чего нанесли удар по целям, имитирующим легкобронированную технику условного противника.

Кроме того, личный состав армейской авиации выполнил несколько задач в интересах подразделений совместной группировки войск. В их числе проведение воздушной разведки, обеспечение огневой поддержки, минирование местности с воздуха и десантно-транспортные задачи.

Учения «Селенга-2021» стартовало 22 сентября, в нем задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия и подразделения вооруженных сил Монголии общей численностью около 1,5 тысяч человек личного состава и более 200 единиц военной техники.

Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между РФ и Монголией.