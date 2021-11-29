Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, лидеры стран также обговорили предстоящий график контактов на различном уровне.

Несколькими днями ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза. Президент Путин отметил, что санкции ЕС против Белоруссии на будут способствовать разрешению ситуации.

В понедельник, 29 ноября, Александр Лукашенко сообщил, что на белорусско-польской границе произошло еще одно убийство. По словам политика, тело подкинули белорусским пограничникам.

Кроме того, несколькими днями ранее президент республики заявил, что Соединенные Штаты, используя Польшу, Украину и Прибалтику, а также сложную ситуацию с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией, пытаются развязать войну в своих интересах.

По его мнению, американские власти практически открыто демонстрируют свои намерения, заявляя о планах подключить к разрешению ситуации НАТО.