Лукашенко обвинил США в попытке развязать войну за счет Польши, Украины и Прибалтики

Соединенные Штаты, используя Польшу, Украину и Прибалтику, а также сложную ситуацию с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией, пытаются развязать войну в своих интересах. Такое обвинение озвучил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его мнению, американские власти в настоящее время практически открыто демонстрируют свои намерения, заявляя о планах подключить к разрешению ситуации НАТО. При этом, как подчеркнул глава государства, подобная война совершенно не нужна причастным к происходящему странам Европы.

«Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют... Европа не хочет этого, Европа не хочет войны», - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что для США характерна любовь к ведению войны чужими руками и предположил, что и в этом случае Соединенные Штаты явно причастны к созданной «заварушке».

Ранее власти Белоруссии обвинили Польшу в том, что ее пограничники используют взрывпакеты и слезоточивый газ против беженцев. Белорусская сторона заявила, что такого рода действия призваны вызвать агрессивную реакцию со стороны людей и создать предпосылки для осуществления новой провокации на границе.