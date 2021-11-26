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Лукашенко обвинил США в попытке развязать войну за счет Польши, Украины и Прибалтики

Анна Берестовая
03:01 26.11.2021
Президент Белоруссии заявил, что американские власти хотят развязать войну чужими руками.
Лукашенко обвинил США в попытке развязать войну за счет Польши, Украины и Прибалтики
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
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Соединенные Штаты, используя Польшу, Украину и Прибалтику, а также сложную ситуацию с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией, пытаются развязать войну в своих интересах. Такое обвинение озвучил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его мнению, американские власти в настоящее время практически открыто демонстрируют свои намерения, заявляя о планах подключить к разрешению ситуации НАТО. При этом, как подчеркнул глава государства, подобная война совершенно не нужна причастным к происходящему странам Европы.

«Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют... Европа не хочет этого, Европа не хочет войны», - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что для США характерна любовь к ведению войны чужими руками и предположил, что и в этом случае Соединенные Штаты явно причастны к созданной «заварушке».

Ранее власти Белоруссии обвинили Польшу в том, что ее пограничники используют взрывпакеты и слезоточивый газ против беженцев. Белорусская сторона заявила, что такого рода действия призваны вызвать агрессивную реакцию со стороны людей и создать предпосылки для осуществления новой провокации на границе.

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