Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС
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Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС
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