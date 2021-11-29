Лукашенко сообщил об убийстве еще одного беженца на границе

На белорусско-польской границе произошло еще одно убийство. Об этом заявил Александр Лукашенко. По словам президента, его тело подкинули белорусским пограничникам.

Он напомнил, что аналогичный инцидент произошел накануне ночью.

«Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный», - сообщается на официальном сайте Лукашенко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация на белорусско-польской границе является образцом, показательным примером информационной войны. Также она отметила, что Запад «раскачивает» ситуацию в Белоруссии.