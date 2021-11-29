«Устроили фаер-шоу»: болельщик ЦСКА рассказал о скандале после игры с «Зенитом»

Один из задержанных болельщиков ЦСКА рассказал «Звезде» о том, как его вместе с сыном доставили в отделение полиции после матча с питерским «Зенитом».

Напомним, накануне вечером в МВД сообщили, что после футбольного матча ЦСКА - «Зенит» некоторые фанаты были доставлены в отделы полиции для разбирательств по факту нарушения порядка.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом», которая состоялась 28 ноября в рамках 16-го тура РПЛ, завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 0:2.

«Футбольная игра закончилась около 22:00. Где-то на 80-й минуте матча фанаты устроили фаер-шоу. Обычно бывает, что на 10-20 минут задерживают выход со стадиона, потом выстраивают коридор из стюардов и сотрудников правоохранительных органов, и уже по фотороботу они вылавливают хулиганов. Здесь же выход из сектора с трибуны был перекрыт почти на час. Мы с сыном стояли и ждали порядка часа, при этом находились очень близко к выходу», - рассказал мужчина.

По словам болельщика ЦСКА, людей выпускали с трибунами группами по 10-15 человек в каждой. Он вместе с сыном попал в «третью партию».

«Нас отвели в автозак, в котором мы еще минут 40 сидели и ждали. Всего нас туда загрузили 25 человек . Потом поступила команда отвозить нас в ОВД Головинский. В итоге туда мы приехали в 23:48. Опросили ребенка и меня, протокол не составляли. Никакого правонарушения с нашей стороны не было», - отметил мужчина.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал причину массовых задержаний фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом».

Он рассказал «Звезде», что группа провокаторов незаконно принесла на стадион большое количество пиротехники.

После инцидента ЦСКА обещал предоставить бесплатную юридическую консультацию для фанатов. Также там отметили, что пытаются разобраться в ситуации.