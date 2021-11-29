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В МВД объяснили задержание фанатов после матча «Зенит» - ЦСКА

Роман Захаров
01:15 29.11.2021
По данным полиции, задержание болельщиков произошло из-за нарушения ими порядка.
В МВД объяснили задержание фанатов после матча «Зенит» - ЦСКА
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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После футбольного матча ЦСКА - «Зенит» некоторые фанаты были доставлены в отделы полиции для разбирательств по факту нарушения порядка. Об этом рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», - приводят «Известия» сообщение МВД.

Вечером 28 ноября стало известно о массовых задержаниях болельщиков столичных «армейцев» после матча с «Зенитом», который был сыгран в Москве на «ВЭБ-Арене». Согласно предварительной информации, это связано с пиротехническим шоу, устроенным москвичи на трибуне.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом», состоявшаяся в рамках 16-го тура РПЛ, завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 0:2.

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