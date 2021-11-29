В МВД объяснили задержание фанатов после матча «Зенит» - ЦСКА

После футбольного матча ЦСКА - «Зенит» некоторые фанаты были доставлены в отделы полиции для разбирательств по факту нарушения порядка. Об этом рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», - приводят «Известия» сообщение МВД.

Вечером 28 ноября стало известно о массовых задержаниях болельщиков столичных «армейцев» после матча с «Зенитом», который был сыгран в Москве на «ВЭБ-Арене». Согласно предварительной информации, это связано с пиротехническим шоу, устроенным москвичи на трибуне.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом», состоявшаяся в рамках 16-го тура РПЛ, завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 0:2.