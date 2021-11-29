Почетный президент РФС назвал более важное нарушение на матче ЦСКА - «Зенит»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал причину массовых задержаний фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом». Он рассказал «Звезде», что группа провокаторов незаконно принесла на стадион большое количество пиротехники.

«Надо не о задержании говорить, а о том, как эта пиротехника попала на стадион. То, что задержали, это правильно. Надо разобраться, кто это делает. Руководство РПЛ должно провести какое-то экстренное собрание по этому поводу», - считает Колосков.

Вечером 28 ноября стало известно о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом», который был сыгран в Москве на «ВЭБ-Арене». Согласно предварительной информации, это связано с пиротехническим шоу, устроенным москвичами на трибуне.

ЦСКА обещал предоставить бесплатную юридическую консультацию для фанатов. Также там отметили, что пытаются разобраться в ситуации.