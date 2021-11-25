Ближайший концерт Моргенштерна в Москве перенесен на 2022 год

В московском клубе GYPSY приостановили продажу билетов на концерт рэпера Моргенштерна, который должен был состояться 26 ноября. Мероприятие было перенесено на 2022 год. О причинах переносах не сообщается.

«Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам», - сообщается на странице клуба «ВКонтакте».

Ранее СМИ сообщили о том, что после обвинений в торговле наркотиками со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина, Моргенштерн якобы покинул Россию. Предположительно он находится в Дубае.