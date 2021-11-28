Горноспасатель, проведший сутки в «Листвяжной», готов вернуться в профессию

Горноспасатель Александр Заковряшин, которому удалось спастись после аварии в шахте «Листвяжная», готов вернуться в профессию . Об этом мужчина рассказал, отвечая на вопрос журналистов. При этом он подчеркнул, что в какой-то момент ему придется преодолевать страх.

«Страх у человека всегда будет присутствовать при каких-то таких экстренных ситуациях, от этого человеку не отделаться никогда», - заявил горноспасатель.

Заковряшин также поделился подробностями спасения. По словам мужчины, ему удалось поймать «свежую струю воздуха», по которой он ориентировался.

«Получается, я попал на свежую струю, у меня была возможность отлежаться, а потом я уже выходил на гора, и там меня встретили ребята с кемеровского отряда, им спасибо», - пояснил горноспасатель.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, взрыв на шахте был очень большой силы. Трагедия унесла жизни 51 человека.