Цивилев: выбравшиеся первыми из шахты «Листвяжная» горняки возвращались за товарищами
Горняки, которым удалось первыми выбраться из шахты «Листвяжная» после произошедшей на ней аварии, спускались обратно, чтобы помогать добраться до выхода своим товарищам. Такое заявление сделал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
В настоящее время власти региона узнают сведения о каждом шахтере, отличившемся подобным образом.
«Это героический подвиг», - обозначил глава области в эфире «Соловьев Live».
Губернатор указал, что взрыв, произошедший на шахте был очень большой силы. Согласно сведениям Цивилева, в результате него были выведены из строя все системы на «Листвяжной» и шахта оказалась полностью поврежденной.
В настоящее, по словам врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна, время в госпиталях находится 15 человек, получивших повреждения на шахте «Листвяжная». Самым пострадавшим из них является 51-летний горноспасатель Александр Заковряшин, выбравшийся из-под земли самым последним - значительно позже остальных. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
«Медики утверждают, что должно быть все нормально», - заверил Чуприян в эфире Youtube-канала.
Врио главы МЧС РФ отметил, что число горняков, обращающихся за медицинской помощью после происшествия, сейчас возрастает. Как он объяснил, такая тенденция связана с проявлением отложенного эффекта отравления организма.