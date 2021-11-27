Кардиолог предупредил об опасном «синдроме праздничного сердца»

Разовое потребление большой дозы алкоголя может привести к сердечному приступу, если у человека есть гипертония, атеросклероз и какие-либо другие проблемы с сердцем. Об этом предупредил доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Он пояснил, что речь в этом случае идет о «синдроме праздничного сердца», потому что самые большие дозы спиртных напитков люди часто принимают по праздникам.

Специалист в беседе с KP.RU отметил, что, поступая в организм, этанол запускает процесс из нескольких стадий.

«Сначала происходит так называемая вазодилатация, то есть расширение сосудов. К сердцу поступает увеличенный объем крови, из-за чего растет нагрузка на сердечную мышцу», - рассказал Копылов.

При последующей стадии – вазоконстрикции – происходит сужение и спазм сосудов. У гипертоников может развиваться опасный скачок давления.

Для сменяющей эту стадию полной вазодилатации характерно максимальное расслабление организма, даже возможна потеря сознания при чрезмерном потребления алкоголя.