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Ученые определили лучший продукт для гипертоников

Светлана Иванова
13:34 26.11.2021
Из-за неорганических нитратов веществ, контактирующих с бактериями полости рта, образовывался оксид азота, который обладает способностью расширять сосуды и контролировать давление.
Ученые определили лучший продукт для гипертоников
© Фото: gourmet-vision, imageBROKER, Globallookpress
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Одним из самых полезных для гипертоников продуктов является обычный шпинат. К такому выводу пришли специалисты Каролинского института Стокгольма. Благотворное влияние на организм людей, страдающих от повышенного артериального давления, достигается за счет неорганических нитратов, которые содержатся в листовом овоще.

В ходе эксперимента добровольцы три раза в неделю ели шпинат в небольших объемах. В результате у людей снижалось артериальное давление.

Из-за неорганических нитратов веществ, контактирующих с бактериями полости рта, образовывался оксид азота, который обладает способностью расширять сосуды и контролировать давление, пишет колумбийское издание Semana.

Опираясь на выводы исследователей, доктор мадридской больницы La Paz Регина Далмау выразила уверенность, что бытующее мнение об опасности нитратов является неверным.

«Исследование помогло выяснить, что они не просто не опасны, они полезны для сердечно-сосудистой системы», - указала врач.

Другими способами контролировать артериальное давление также являются диета, коррекция веса, контроль уровня стресса, отказ от курения, сокращение потребления соли, алкоголя и кофеина.

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