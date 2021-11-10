Российские ученые нашли ранний признак смертельной болезни

Простой и надежный признак для ранней диагностики ишемической кардиомиопатии - неизлечимого смертельного заболевания сердца - обнаружили ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Результаты исследования опубликованы в журнале IJC Heart & Vasculature.

Согласно выводам исследователей, дефицит определенных клеток крови, так называемых неклассических моноцитов, на фоне избытка интерлейкина-10 указывает на развитие процесса, ведущего к ишемической кардиомиопатии. Определить патологию можно по результатам относительно простого анализа крови из локтевой вены, пояснили авторы научной работы.

Ученые обнаружили связь между моноцитами и макрофагами М1 - клетками-мусорщиками, ликвидирующими мертвую ткань, и М2, стимулирующими рост соединительной ткани для заполнения дефектов. У людей, страдающих ИКМП, происходит разрастание рубцовой соединительной ткани, не способной к сокращению и проведению электрических импульсов. В результате происходит падение мощности сердечной мышцы и кровоснабжения всего организма. Процесс является необратимым, на поздних стадиях единственным эффективным методом лечения является пересадка сердца.

Ученые считают, что выявление патологии на ранней стадии приведет к повышению эффективности лечения и снижению смертности.