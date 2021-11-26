Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В ВОЗ заявили, что РФ предоставит дополнительные данные по «Спутнику V» до конца года

Кира Тило
02:54 26.11.2021
Отмечается, что будет согласован график повторных инспекций отечественной вакцины.
В ВОЗ заявили, что РФ предоставит дополнительные данные по «Спутнику V» до конца года
© Фото: Lev Vlasov Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

РФ до конца года предоставит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительные данные по отечественной вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, добавив, что будет согласован график повторных инспекций.

«Мы должны быть очень благодарны России за огромные усилия в разработке вакцин, не только от COVID-19, но и от других болезней. Вопросом регистрации вакцины ("Спутник V" - прим. ред.) занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИДа посетила генерального директора в прошлую пятницу. ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций», - сказал Клюге в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава центра им. Гамалеи сообщил, что при необходимости РФ быстро наладит выпуск модификации «Спутника V» под «дельту». Александр Гинцбург отметил, что на данный момент неизвестно, как долго и по какой схеме будут проводиться испытания препарата. 

Кроме этого, еще две страны одобрили применение «Спутника Лайт». В Сан-Марино вакцину признали и как самостоятельный препарат, и как бустер ко всем другим прививкам, а Лаос стал 20-й страной, одобрившей российский однокомпонентный «Спутник».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:35 В стране и мире
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
00:50 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, есть ли шанс найти живыми людей в шахте «Листвяжная»
22:08 В стране и мире
СМИ сообщили о 52 погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе
22:23 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры задержания трех подозреваемых по делу о гибели шахтеров в Кузбассе
21:26 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задымления в шахте «Листвяжная»
Популярное
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
СМИ сообщили о 52 погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.