В ВОЗ заявили, что РФ предоставит дополнительные данные по «Спутнику V» до конца года

РФ до конца года предоставит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительные данные по отечественной вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, добавив, что будет согласован график повторных инспекций.

«Мы должны быть очень благодарны России за огромные усилия в разработке вакцин, не только от COVID-19, но и от других болезней. Вопросом регистрации вакцины ("Спутник V" - прим. ред.) занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИДа посетила генерального директора в прошлую пятницу. ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций», - сказал Клюге в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава центра им. Гамалеи сообщил, что при необходимости РФ быстро наладит выпуск модификации «Спутника V» под «дельту». Александр Гинцбург отметил, что на данный момент неизвестно, как долго и по какой схеме будут проводиться испытания препарата.

Кроме этого, еще две страны одобрили применение «Спутника Лайт». В Сан-Марино вакцину признали и как самостоятельный препарат, и как бустер ко всем другим прививкам, а Лаос стал 20-й страной, одобрившей российский однокомпонентный «Спутник».