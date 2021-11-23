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Гинцбург: при необходимости РФ быстро наладит выпуск модификации «Спутника V» под «дельту»

Кира Тило
01:02 23.11.2021
Сообщается, что пока неизвестно, как долго и по какой схеме будут проводиться клинические испытания препарата.
Гинцбург: при необходимости РФ быстро наладит выпуск модификации «Спутника V» под «дельту»
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
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В РФ возможно быстро наладить выпуск модифицированной под штамм «дельта» вакцины «Спутник V» в случае необходимости, а ее внедрение не будет тяжелым. Об этом рассказал глава центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Внедрение не будет тяжелым, потому что сейчас производственники уже хорошо знают все нюансы и, я бы сказал, все те узкие места, которые надо видоизменять для того, чтобы получить максимальную продукцию», - рассказал Гинцбург.

Он также отметил, что на данный момент неизвестно, как долго и по какой схеме будут проводиться испытания препарата. По словам специалиста, в случае, если эффективность вакцины будет падать, ее нужно модифицировать.

«Ее (вакцину - прим. ред.) нужно будет модифицировать. Но регуляторика по этому вопросу пока не утверждена. Мы умеем делать новую вакцину из нового штамма достаточно быстро, если потребуется. У нас эта технология готова полностью, отработана смена. Но как долго будет проводиться испытания и по какой схеме - по гриппозной или по принципиально новой - неизвестно», - пояснил врач.

Гинцбург рассказал, что ежегодно вакцина от гриппа меняется, в связи с чем необходимо проводить процедуру проверки ее иммуногенности на животных. Это позволяет определить во сколько увеличивается количество антител в результате введения препарата. 

«По гриппу достаточно четырехкратного увеличение сероконверсии (титров антител - прим. ред.), и вакцина уже принимается. Если по этой схеме, то я бы ее все-таки немножко сделал более объемной не по срокам, а по количеству доказательств, которые необходимо получить об эффективности вакцины», - цитирует Гинцбурга агентство «Интерфакс».

Ранее стало известно, что первый российский регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса граждан. Такой режим вводится с 22 ноября по 5 декабря в четырех муниципалитетах Югры.

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