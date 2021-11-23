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Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Лаосе

Алексей Курильченко
20:25 23.11.2021
Лаос стал 20-й страной, одобрившей российский однокомпонентный препарат.
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Лаосе
© Фото: Saman Abesiriwardana Keystone Press Agency Globallookpress
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Однокомпонентный российский препарат от коронавируса «Спутник Лайт» был одобрен для применения в Лаосе. Страна стала 20-й, одобрившей российскую вакцину. Об этом сообщили в РФПИ.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в Лаосской Народно-Демократической Республике», - сообщается в Telegram-канале «Спутник V».

Двухкомпонентный «Спутник V» был одобрен в Лаосе в марте этого года. Также сегодня Сан-Марино одобрила «Спутник Лайт» для самостоятельного применения.

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