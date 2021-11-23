Вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Сан-Марино

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» одобрена в Сан-Марино как самостоятельный препарат. При этом однокомпонентная вакцина получила одобрение в государстве и в качестве бустера ко всем другим препаратам.

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино», - говорится в сообщении РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, следует из сообщения Фонда, отметил, что «Спутник Лайт» регистрируют все больше и больше стран «в качестве универсального бустера для увеличения продолжительности действия других вакцин против коронавируса».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прошел ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт». Вакцинацию глава государства прошел еще весной, выбрав тогда препарат «Спутник V».