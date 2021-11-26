Замести следы: что известно о массовом ДТП со стрельбой и погоней на МКАДе

На МКАДе развернулась настоящая сцена из боевиков. На трассе произошло массовое ДТП с погоней, стрельбой и возгоранием. Нарушитель на данный момент госпитализирован с огнестрельным ранением шеи.

Чтобы оторваться от погони, водитель немецкого BMW протаранил другие автомобили, которые стояли в пробке. Сотрудники ДПС пустились в бег, чтобы вытащить нарушителя из авто, однако второй предпочел все-таки продолжить движение. Сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам.

Автовладелец с покореженным кузовом и простреленными шинами по итогу отправился в сторону Подольска, съехав на Варшавское шоссе. Проезжая сквозь плотный дорожный трафик, нарушитель по пути врезался в несколько автомобилей.

Полицейским все же удалось заблокировать внедорожник водителя. Однако даже после этого нарушитель пытался бегом скрыться от правоохранителей через поля. Сотрудники полиции открыли стрельбу и задержали недобросовестного водителя.

«В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие, и на 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована. Водитель ранен и задержан. На заднем сиденье BMW обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Водитель устроил погром на дороге, пытаясь скрыть факт перевозки шести килограммов наркотических веществ. Нарушитель задел пять автомобилей, да так, что один из них загорелся. В общей сложности было повреждено десять машин. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Стало известно, что наркокурьера зовут Сергей Новиков. Его возраст - 23 года. На данный момент он проходит лечение в больнице. Полиция проводит проверку по факту погони и перевозки наркотиков.