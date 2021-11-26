У виновника аварии на МКАД обнаружили партию наркотиков

У водителя, устроившего массовое ДТП на МКАД во время погони, обнаружили свертки с наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На заднем сиденье BMW обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства», - сообщила Волк.

Также представитель рассказала, что во время погони сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить лихача. Водитель был ранен и задержан.

В ходе погони на МКАД иномарка задела несколько других машин. Один из пострадавших в аварии автомобилей даже загорелся.