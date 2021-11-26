В стране и мире Водитель BMW, уходя от погони, спровоцировал несколько аварий на МКАД Светлана Иванова Лихача в итоге удалось задержать сотрудникам ДПС. © Видео: golovina3854, Instagram © Фото: golovina3854, Instagram Читайте нас на: В Москве на МКАД произошла погоня, водитель BMW не захотел останавливаться по требованию сотрудников ДПС. Уходя от погони, иномарка задела несколько других машин. Один из пострадавших в аварии автомобилей - «Волга» - даже загорелся. По данным агентства городских новостей «Москва», в итоге водителя BMW удалось задержать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика