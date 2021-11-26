Суд признал незаконной пропаганду опасного вождения в Интернете

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники столичной Госавтоинспекции начали осуществлять меры по предотвращению пропаганды опасного вождения в Интернете и социальных сетях. По ее словам, информация о деятельности блогеров по распространению информации, содержащей в себе демонстрацию нарушений ПДД и пренебрежения нормами безопасности на дорогах, была передана в прокуратуру Москвы для последующего обращения в суд.

«В настоящее время судом в полном объеме удовлетворены требования Прокуратуры города Москвы о признании информации, которая была размещена на этих страницах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении МВД в Telegram.

Ранее президент России поручил внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение. Срок исполнения поручения Владимира Путина установлен до 1 января 2022 года.