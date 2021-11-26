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Шойгу заявил, что ВС РФ помогли более чем 15 странам в борьбе с COVID-19

12:06 26.11.2021
Также Шойгу заметил, что в 2021 году Вооруженные силы неоднократно привлекались к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в России. А еще военные помогали населению регионов, на которые обрушивались стихийные бедствия или коронавирус. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ помогли более чем 15 странам в борьбе с COVID-19. 

«Общими усилиями выстраивается архитектура мирной жизни в зоне карабахского конфликта, в Сирии. Армении, Афганистану, Сирии и Кубе оказана действенная гуманитарная помощь. Помимо этого, еще более 15 стран получили помощь и от России, и от Вооруженных сил в борьбе с пандемией. Это и дальнее зарубежье, и ближнее зарубежье. Продолжаем эту работу», - отметил Шойгу на VII Межведомственной конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ». 

Он добавил, что сейчас важно обобщить и проанализировать результаты этой деятельности. Это нужно для уточнения направлений дальнейшего развития при учете самых современных подходов и новых технологий. 

По словам Шойгу, ни одна задача государственной важности, от обороны страны до борьбы с пандемией, не может быть решена без консолидированных усилий и бесперебойного взаимодействия между ведомствами страны. 

«Эта система постоянно совершенствуется и адаптируется к изменениям в глобальной геополитической картине, что наглядно продемонстрировала слаженная работа в условиях сохраняющихся ограничений по пандемии коронавируса», - сказал Шойгу.

Министр привел в пример сотрудничества с регионами развитие фондов военных комиссариатов, создание парков «Патриот» и центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Помогает хорошо налаженное взаимодействие и в вопросах соцобеспечения семей военнослужащих.

Также Шойгу заметил, что в 2021 году Вооруженные силы неоднократно привлекались к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. А еще военные помогали населению регионов, на которые обрушивались стихийные бедствия или коронавирус

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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