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Восстановить до нулевой отметки: как военнослужащие помогли справится с последствиями наводнения в Ялте

Алексей Курильченко
Виктория Косогляденко
18:36 23.06.2021
Военнослужащим удалось не допустить катастрофических последствий наводнения, которое обрушилось на Ялту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Смытые песочницы. Сломанные качели. Мусор на детских площадках. Еще несколько дней назад здесь была полная разруха. Привести в порядок детский сад помогли военнослужащие. Они вывезли мусор, расчистили дорожки и откачали воду.

«Нам помогают МЧС, военные со всей России!», - рассказывает заведующая детским садом №27 Людмила Подоплелова.

Здесь работают мобильные отряды армейского корпуса Черноморского флота. И техника инженерных войск. Совсем рядом проходит река. Та самая, которая и затопила детский сад. Сейчас задача - углубить русло. Его забили камни и мусор. Если в ближайшее время река начнет наполняться, то снова зальет берега. Военнослужащие этого не допустили.

«Пытаемся максимально быстро все сделать, чтобы дети побыстрее вернулись к занятиям, чтобы могли посещать свой садик. Работаем и руками и техникой», - рассказал военнослужащий 4-го полка РХБЗ Дмитрий Кутин.

Ход работ осматривает замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Сегодня он в поселке Васильевка, где самые большие разрушения - здесь смыло несколько домов. Пообщался с жителями - они рассказали как боролись со стихией и как происходила эвакуация. Здесь же рядом старое депо. Троллейбусы завалены так, что не подступиться. Придется откапывать их и половину домов в поселке.

Поселок в предгорьях Ялты первый принял на себя удар стихии - селевые потоки принесли сюда много камней - дома засыпаны по самые крыши. В этот район будут направлены дополнительные силы группировки Минобороны для завершения восстановительных работ. Расчистить предстоит улицы и частные домовладения.

«Дома там все хорошие - ни один не снесен. Мы до 28-29-го числа вывезем камни до нулевой отметки, которая была раньше», - отметил замминистра обороны Булгаков.

В дальнейшем в каждом доме предстоит просушить подвалы и цокольных этажей. А еще провести специальную обработку и дезинфекцию всех помещений.

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