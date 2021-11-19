Отвоевать жизни: военные медики вылечили 150 гражданских пациентов с COVID-19 под Тулой

Военные медики помогли спасти 150 гражданских пациентов с коронавирусом в Тульской области. У большинства инфекция протекала в тяжелой форме. Сейчас их готовят к выписке.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 3 000 пациентов с тяжелой и средней формой COVID-19 находятся под наблюдением в семи медучреждениях Тульской области.

Всего, начиная с июля, помощь врачей Западного военного округа в регионе получили свыше трех тысяч ковидных больных. В Ульяновске авиационный полк передал в местные больницы большую партию медицинского кислорода.

В Калининградской области ревакцинировались 90% военнослужащих Балтийского флота, в Амурской области - 40%. В Ростовской области повторный курс прививок получили 88 тысяч военных, в Хакасии - более двух тысяч.