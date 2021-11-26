Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу подписал соглашения о развитии военкоматов еще с десятком регионов России

12:33 26.11.2021
Министр сообщил, что на сегодня такие соглашения подписаны с 40 субъектами страны, а еще 43 проходят стадию согласования. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашения о развитии военкоматов еще с десятком регионов. 

«Я только что подписал порядка десятка соглашений с субъектами Российской Федерации. Эти соглашения касаются военных комиссариатов, создания их современного облика. А для этого нужно сделать многое», - отметил Шойгу на VII Межведомственной конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

Министр сообщил, что на сегодня такие соглашения подписаны с 40 субъектами страны, а еще 43 проходят стадию согласования. 

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Подмосковье подписали соглашение о цифровизации военкоматов области. 

Также Шойгу заявил, что обостряется ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:36 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео со спасшимся горноспасателем в Кузбассе
11:06 Армия
Шойгу проведет конференцию по межведомственному взаимодействию
12:19 В стране и мире
В России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса
11:34 В стране и мире
Великобритания отправит военную технику в Германию в случае войны с Россией
10:28 В стране и мире
Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества посмертно
Популярное
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
СМИ сообщили о 52 погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.