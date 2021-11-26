Шойгу подписал соглашения о развитии военкоматов еще с десятком регионов России

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашения о развитии военкоматов еще с десятком регионов.

«Я только что подписал порядка десятка соглашений с субъектами Российской Федерации. Эти соглашения касаются военных комиссариатов, создания их современного облика. А для этого нужно сделать многое», - отметил Шойгу на VII Межведомственной конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

Министр сообщил, что на сегодня такие соглашения подписаны с 40 субъектами страны, а еще 43 проходят стадию согласования.

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Подмосковье подписали соглашение о цифровизации военкоматов области.

Также Шойгу заявил, что обостряется ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов