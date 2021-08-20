Шойгу предложил регионам совместно реализовать масштабный проект по цифровизации военкоматов
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу предложил регионам в течение двух месяцев подписать соглашения для реализации проекта по внедрению в военкоматах современных цифровых технологий.
Подобные соглашения на данный момент заключены более чем с десятью российскими регионами, отметил министр на селекторном совещании 20 августа.
«Как показало обсуждение, основные усилия необходимо сосредоточить на внедрении в повседневную деятельность военкоматов современных цифровых технологий», - сказал министр обороны.
Также Шойгу заявил, что обновление военкоматов, включая внедрение в их работу IT-технологий, затронет 40% россиян.
Напомним, в конце июля в подмосковном парке «Патриот» Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов области.
В начале июня глава российского военного ведомства прибыл с проверкой в один из столичных военкоматов и раскритиковал руководство за отсутствие должного технического оснащения. Во время рабочей поездки в Тверскую область 9 июня Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов.