Армия Шойгу предложил регионам совместно реализовать масштабный проект по цифровизации военкоматов Андрей Аркадьев Такие соглашения подписаны уже более чем с десятью регионами РФ. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу предложил регионам в течение двух месяцев подписать соглашения для реализации проекта по внедрению в военкоматах современных цифровых технологий. Подобные соглашения на данный момент заключены более чем с десятью российскими регионами, отметил министр на селекторном совещании 20 августа. «Как показало обсуждение, основные усилия необходимо сосредоточить на внедрении в повседневную деятельность военкоматов современных цифровых технологий», - сказал министр обороны. Также Шойгу заявил, что обновление военкоматов, включая внедрение в их работу IT-технологий, затронет 40% россиян. Напомним, в конце июля в подмосковном парке «Патриот» Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов области. В начале июня глава российского военного ведомства прибыл с проверкой в один из столичных военкоматов и раскритиковал руководство за отсутствие должного технического оснащения. Во время рабочей поездки в Тверскую область 9 июня Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика