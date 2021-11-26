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МИД Сербии назвал историческим договор Москвы и Белграда о цене газа

Кира Тило
01:42 26.11.2021
Цена газа для Сербии на ближайшие полгода сохранилась - 270 долларов за тысячу кубических метров. 
МИД Сербии назвал историческим договор Москвы и Белграда о цене газа
© Фото: pexels.com
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Договор президентов РФ Владимира Путина и Сербии Александра Вучича о поставках газа подтверждает дружеские отношения двух стран и является историческим. Такое мнение выразил глава сербского МИД Никола Селакович.

Главы двух государств провели 25 ноября встречу в Сочи, где обсудили ряд вопросов. Путин заявил о возможности договориться с Сербией о поставках газа. Позже Вучич сообщил журналистам, что цена газа для Сербии на ближайшие полгода сохранится - 270 долларов за тысячу кубических метров. 

«Президент Сербии Александр Вучич достиг исторической договоренности о цене с президентом РФ Владимиром Путиным, чем еще раз подтверждено взаимопонимание и дружеские отношения двух наших государств», - сказано на сайте МИД Сербии.

Селакович также отметил, что соглашения и поддержка многовекторной внешней политики Сербии указывает, насколько важны отношения Вучича с Путиным.

«Сербия благодарна дружеской и братской России за заботу о сербских национальных интересах и готовности помочь в ситуации, когда весь мир столкнулся с энергетическим кризисом. Энергетическая стабильность и надежное снабжение газом - условия дальнейшего развития сербской экономики, и Сербия сумеет ценить готовность идти навстречу и понимание РФ и президента Путина, а также подтвердить поддержку нашей многовекторной политики», - отметил Селакович.

Также на встрече двух президентов Путин заявил, что РФ и Сербия развивают сотрудничество в военной сфере. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию.

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