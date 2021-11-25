Путин заявил, что отношения РФ и Сербии развиваются, несмотря на пандемию COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что двусторонние отношения РФ и Сербии развиваются невзирая на пандемию коронавирусной инфекции. Со слов главы российского государства, развитие взаимодействия стран, прежде всего, происходит в отрасли экономики.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, все-таки наши отношения не только поддерживались во всех отраслях, но и развивались по всем направлениям», - заявил президент.

Президент также сообщил, что товарооборот между Россией и Сербией в 2020 год пандемии упал больше, чем на 15%.Однако в этом году, говорит Путин, рост составил уже свыше 20% только за 9 месяцев текущего года.

«Значит, мы не только преодолеем спад 2020 года, но и нарастим объемы товарооборота», - заявил российский лидер.

Кроме того, президент России заявил, что РФ и Сербия развивают сотрудничество в военной сфере. Президент Сербии, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за поддержку страны, ее территориальной целостности и суверенитета.