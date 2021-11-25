Путин заявил о возможности договориться с Сербией о поставках газа

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим сербским коллегой Александром Вучичем заявил о возможности договорится по вопросу поставок российского газа в Сербию. Хозяйствующим субъектам будут даны соответствующие поручения для организации поставок топлива.

«Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но во всяком случае найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей», - сказал Путин.

Ранее Вучич заявил, что намерен попросить Путина назначить Сербии самую низкую цену на газ. Глава Сербии надеется на понимание по газовому вопросу со стороны российского лидера.